Avola, 3 consiglieri aderiscono a Fratelli d'Italia

Tre consiglieri comunali di maggioranza ad Avola aderiscono a Fratelli d’Italia. Si tratta di Salvatore Guastella, Paolo Iacono e Andrea Tinè, che, in consiglio, si uniscono alla prima dei non eletti Donatella Conigliaro e all’ex assessore a sport, turismo e spettacolo Sebastiano Baccio.

"In città - dichiarano - restiamo all’interno della coalizione di maggioranza, che è di centrodestra, a fianco al sindaco Luca Cannata, per rispettare il mandato ricevuto dai nostri elettori”.

Contestualmente il partito ha proceduto alla nomina del coordinatore cittadino, Sebastiano Baccio.