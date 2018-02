Siracusa, "#IoNonMollo" solidarietà all'avv. La Runa

Associazioni, semplici cittadini e donne, tante donne per far sentire la loro vicinanza all'avvocato Daniela La Runa, presidente della Rete Centri Antiviolenza di Siracusa, rimasta vittima di un'intimidazione un paio di giorni fa. Un gesto quello dell'incendio della sua auto, che la professionista riconduce alla sua attività a difesa delle donne vittime di violenza e di prevaricazioni di ogni genere.

Ieri pomeriggio è stato il momento della mobilitazione per far sentire forte la voce della società civile e dell'associazionismo: si sono ritrovati in tanti davanti al tribunale di Siracusa per una fiaccolata e per dire forte e chiaro, con in testa proprio l'avvocato La Runa, "Io non mollo".