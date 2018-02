Raccolta differenziata in Ortigia, Grienti: "Rifiuti ovunque ad ogni ora del giorno e della notte, è caos"

Sacchetti di immondizia un po' ovunque, per strada, senza un criterio. La segnalazione-denuncia arriva dal consigliere della circoscrizione Ortigia, Raffaele Grienti, che si dice fortemente preoccupato per quanto sta accadendo nel centro storico dopo che è partita la raccolta differenziata.

Un periodo di assestamento iniziale è inevitabile, ma secondo il consigliere, in assenza di interventi immediati la situazione rischia di sfuggire pericolosamente di mano.

"I sacchetti di immondizia sono lasciati ovunque - riferisce - e non viene risparmiata nessuna zona, dal Lungomare di Levante a via Cavour. Nei vicoli bui poi è possibile trovare di tutto; anche perché - aggiunge - chi non paga la Tari non ha diritto ai mastelli per la differenziata e in Ortigia, evidentemente ce ne sono tanti. Ciò che è più grave - conclude - è che i sacchetti diventano preda dei gatti con le conseguenze che tutti possono immaginare. E in Ortigia, quotidianamente meta di turusti non ce lo possiamo permettere".

Da qui l'appello rivolto agli assessori all'Ambiente e al centro storico ad intervenire per aggiustare il tiro e trovare una soluzione, a cominciare dall'attuazione controlli più serrati.