Entra nel vivo la campagna elettorale anche per Forza Italia. Domenica alle 10,30 presso il comitato elettorale di viale Teracati saranno presentati ufficialmente i candidati e il programma in vista delle prossime elezioni politiche.

Oltre ai candidati per la Camera e il Senato, sarà presente l'assessore regionale Edy Bandiera.