Siracusa, rapina supermercato: 5 anni e 2 mesi di reclusione

Ieri mattina, i Carabinieri hanno arrestato Corrado Piazzese (40 anni, siracusano disoccupato e pregiudicato), in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vasto.

Il 40enne dovrà espiare la pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione, più il pagamento di 1500 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole di rapina aggravata in concorso ai danni di un supermarket, commessa a Vasto nell’Aprile del 2011.

L’uomo è stato condotto nel carcere “Cavadonna”