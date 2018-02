Siracusa, arenato in spiaggia sacco con 25Kg di hashish

Si era arenato in spiaggia un sacco di juta con all'interno 25 chili di hashish. La sostanza stupefacente è stata ritrovata dai Carabinieri della Stazione di Cassibile nella località balneare della Marchesa.

Le grandi dimensione del sacco hanno destato subito sospetto, motivo per il quale è immediatamente partita l'azione di controllo in tutta la zona costiera.

All’interno del sacco, accuratamente confezionati ed imballati, sono stati trovati 50 panetti di hashish del peso di mezzo chilo ciascuno, per un totale di 25 chili di stupefacente. Tutto sequestrato dai Carabinieri.

Il grosso sacco di juta avrebbe potuto costituire un ricco bottino per chi commercia droga o per gli spacciatori locali. Nella vendita al dettaglio, infatti avrebbe assicurato un incasso di ben 250.000 euro.

Da dove fosse partito il sacco e dove fosse diretto ancora non si sa. Le indagini sono in corso.