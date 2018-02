Lentini, tentato furto a mano armata in negozio di abbigliamento

E' stato arrestato, ieri sera a Lentini, Giuseppe Pilade (pregiudicato, 27 anni, di Lentini, nullafacente) colto nella flagranza del reato di tentata rapina.

Il giovane, infatti, con il volto parzialmente travisato e armato di pistola, si è introdotto all'interno di un negozio di abbigliamento minacciando la cassiera puntandole contro l’arma al fine di farsi consegnare l'incasso.

Fortuna vuole, che un uomo della Guardia di Finanza non in servizio si trovasse casualmente sul posto ed è stato proprio lui a mettere in fuga il 27enne.

L'intervento dei Carabinieri, subito dopo, ha permesso di risalire all'identità del ladro grazie alle telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso ed alla testimonianza di alcune persone che erano presenti al momento del tentato furto.

Il ragazzo è stato rintracciato in Via Etnea, nei pressi della propria abitazione, dopo essersi già sbarazzato della pistola utilizzata per commettere il reato. L’uomo è stato tradotto nella Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa