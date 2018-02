Siracusa, domani il sorteggio per gli scrutatori del 4 marzo

Si terrà domani il sorteggio per l'individuazione degli scrutatori per le elezioni politiche del 4 marzo, alle 10 nei locali comunali di via San Metodio 32.

Saranno presenti: l’assessore al Decentramento e ai Servizi demografici, Dario Tota, il dirigente Giuseppe Ortisi ed il responsabile del servizio elettorale Giacomo Alia.

Per ogni sezione elettorale bisognerà nominare 4 scrutatori, e 2 per ognuno dei tre seggi speciali, per un totale di 498 scrutatori.

Preliminarmente si individuerà un quoziente dividendo il numero degli iscritti all'albo degli scrutatori, 10.230, per il numero dei posti da assegnare, 498.

Successivamente si individuerà un numero attraverso il procedimento dell'estrazione con bussolotti da 0 a 9. Questo numero, composto dalla sequenza dei numeri dei bussolotti estratti, sarà il punto di partenza: ad esso verrà aggiunto il quoziente individuato fino al completamento dei posti a disposizione. Esemplificando: se dall’estrazione dei bussolotti si dovesse comporre il numero 8013, quest’ultimo numero sarà il punto di partenza per calcolare attraverso il quoziente ottenuto, tutti gli scrutatori, i quali verranno automaticamente estratti dal sistema. Con il medesimo sistema si procederà all’estrazione dei sostituti.