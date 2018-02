Siracusa, sciopero di 8 ore in 2 giorni per il settore elettrico

Sciopero di otto ore articolate in due giornate per i dipendenti Enel e-distribuzione. A promuoverlo Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. Le organizzazioni sindacali hanno denunciato la carenza cronica di personale determinata da un modello di organizzazione aziendale che mira al raggiungimento di obbiettivi che non tiene nella giusta considerazione l’aspetto umano.

Le prime quattro ore di sciopero si svolgeranno nelle giornata del 13 febbraio e le ulteriori quattro nella giornata del 12 marzo. In tali giornate di sciopero saranno garantiti i servizi essenziali a tutela del servizio elettrico.