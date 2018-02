Siracusa, si compatta il centrodestra contro Forza Italia

Rilanciare il centrodestra anche a Siracusa. Per questo Vincenzo Vinciullo, Mario Bonomo, Gaetano Cutrufo, Peppe Germano, Ferdinando Messina, Irene Sauro, in rappresentanza di “Noi con l’ltalia” hanno incontrato gli esponenti di: Fratelli D’Italia (Peppe Napoli), Lega (Ciccio Midolo), Movimento Nazionale per la Sovranità (Aldo Ganci), Riva Destra (Francesco Finocchiaro) e Italiani in Movimento (Giuseppe Giganti).

"Mancano poche settimane al 4 marzo, data in cui sarà rinnovato il Parlamento nazionale. - si legge in una nota a firma della coalizione - Con rammarico, registriamo il nostro mancato coinvolgimento da parte dei candidati nei collegi uninominali che, ad oggi, non hanno sentito la necessità di volersi confrontare sulle varie problematiche che ogni movimento politico legittimamente rappresenta per storia e convincimenti".

"Riteniamo - concludono - che i prossimi giorni possano essere caratterizzati da un cambio di comportamenti da parte dei candidati all’uninominale, iniziando, ad esempio, ad esporre, nel proprio materiale elettorale, i quattro simboli dei partiti che fanno parte della coalizione e non solamente quello di appartenenza".