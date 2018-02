Avola, tentato furto di mille chili di limoni: denunciati in quattro

La Polizia di Stato di Avola ha denunciato quattro persone per furto aggravato di limoni. I quattro sono: R.E., 43 anni, R.S., 35 anni, D.A., 55 anni e P.G., 47 anni.

Inoltre R.E. è stato denunciato per possesso di oggetti atti allo scasso e porto abusivo di arma bianca mentre R.S. per porto di arma bianca.

La merce asportata, ventuno sacchi contenenti mille chili di limoni, è stata sequestrata.