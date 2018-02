Siracusa, Marino-Pastore: "Belvedere ha bisogno di alcuni interventi"

Va bene la riqualificazione di Borgata, Mazzarrona e Via Tisia ( così come annunciato dal sindaco Garozzo), ma non bisogna dimenticare Belvedere. A far sentire la voce del quartiere sono Claudio Marino e Concettina Pastore, consiglieri di opposizione della circoscrizione.

I due lamentano una mancata cura del quartiere, a parte piccole parentesi come il rifacimento del manto stradale di Via Siracusa, per un importo complessivo di circa 200 mila euro.

"Da parte nostra - dichiarano i consiglieri - non sono mancate le richieste d’intervento, una trentina circa, per migliorare la qualità della vita a Belvedere: interventi nel campo della viabilità, trasporti, scuole, misure contro l’inquinamento ambientale di origine industriale e da elettromagnetismo, rimozione delle antenne poste sulla Torre Semaforo e all’Ostello della Gioventù, interventi per contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile, l’apertura dell’Ostello Gioventù, il Castello Eurialo, la Torre Semaforo e l’ex Cimitero, la riqualificazione del posteggio del Castello Eurialo, del Monumento ai caduti di guerra, l’Antico lavatoio, la prevenzione incendi, e tanto altro ancora. Eppure come previsto dal regolamento al decentramento, al quartiere spettava annualmente una somma cospicua da iscrivete al bilancio comunale, soldi mai arrivati".