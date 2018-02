Berlusconi: 'Chi costruisce non aspetti più la licenza'. Stop di Salvini

Nuova lite Berlusconi-Salvini. Questa volta il pomo della discordia è l'ipotesi di 'condono' avanzata dal Cav. "Bisogna cambiare le regole: chi deve costruire una casa o aprire un'attività commerciale - dice il Cav a Radio 24 - non dovrà più aspettare anni per permessi e licenze. Dovrà dichiarare l'inizio dell'attività e assumersi la responsabilità di rispettare le leggi. Solo dopo verranno i controlli". A chi gli chiede se si tratti di un condono, l'ex premier risponde: "Chiamatelo come volete, l'importante è che si cambino queste regole attuali".

"Rilanciare l'edilizia è fondamentale - replica a stretto gio Matteo Salvini - togliendo burocrazia e tagliando tasse folli come l'Imu su capannoni e negozi sfitti. Bisogna anche bloccare le aste giudiziarie al ribasso, che falsano il mercato. Ma dico no, dico fortemente no, a ogni ipotesi di condono per abusi edilizi: il nostro territorio è già troppo cementificato, occorre abbattere tutte le costruzioni abusive, a partire dalle zone più a rischio".