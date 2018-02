Sicilia, in arrivo 1,5 milioni di euro per l'edilizia scolastica

Sono in arrivo 1,5 milioni di euro agli Istituti delle provincie di Siracusa per l'edilizia scolastica.

Finanziati, infatti, 88 interventi a favore dell’edilizia scolastica per l'intera Sicilia. Grazie alla Regione Siciliana, che ha estrapolato dal piano triennale 2015-2017 interventi privi di copertura finanziaria, a breve alcuni Comuni potranno beneficiare delle risorse stanziate dalla Legge di bilancio nazionale per il 2017 con i finanziamenti del Miur. Un contributo di 76,8 milioni di euro che serviranno per innovare gli edifici scolastici: adeguamento sismico e nuove costruzioni le priorità, seguiti da interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture, di messa in sicurezza e per l’adeguamento alla normativa antincendio.

Per quanto riguarda il resto della Sicilia, i fondi saranno così suddivisi: alla provincia di Messina andranno 20 milioni di euro, circa 17 milioni invece per le provincie di Agrigento e Palermo, 8 milioni alla provincia di Catania, 5 milioni a quella di Enna, circa 2 milioni ai Comuni del nisseno, mentre 1.5 milioni di euro agli Istituti delle provincie di Siracusa e Trapani.