Siracusa, Villa Reimann: l'appello ai cittadini per una raccolta fondi

Sedute in marmo, colonnine portavasi, tavoli in pietra, fontane ed altro ancora. Sono questi gli elementi che all'interno di Villa Reimann hanno bisogno di essere ristrutturati.

Tanti i soldi impegnati per il recupero della villa, ma ancora non basta. L'acceso ai fondi pubblici al momento sembra molto difficile, e allora la professoressa Lucia Acerra (presidente Italia Nostra Siracusa) e Marcello Lo Iacono (comitato Save Villa Reimann) lanciano un appello a tutti i cittadini:

"La somma necessaria - dichiarano i due - per riportare allo stato originario il manufatto è veramente minima ed abbiamo quindi deciso di dare seguito alla raccomandazione della Soprintendenza di chiedere un contributo ai Cittadini ed Istituzioni che riteniamo sensibili alla salvaguardia della Villa. Ciò ci consentirà di ridare dignità ai manufatti che caratterizzano gli angoli più suggestivi del Giardino Esotico".