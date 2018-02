Siracusa, già 2 mesi di ritardo per l'inizio dei lavori al Pippo Di Natale

A due mesi dall'aggiudicazione, i lavori di ristrutturazione del Camposcuola Pippo Di Natale non sono ancora iniziati.

A sollevare ancora una volta la questione è Ivan Scimonelli, Settore Sport e Turismo - Progetto Siracusa.

Da qui un ulteriore appello rivolto all'assessore ai lavori Pubblici Pierpaolo Coppa affinché si proceda alla "consegna dei lavori in via di urgenza" così come previsto dal Codice degli Appalti. "Considerando che i lavori di esecuzione dovranno durare al massimo 60 giorni, procrastinando i termini di inizio - fa notare Scimonelli - rischiamo di far saltare la stagione agonistica ad atleti, podisti, e sportivi-disabili, che soprattutto in primavera vedono il loro calendario ricco di eventi".