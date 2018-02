Siracusa, solidarietà per Daniela La Runa: domani manifestazione

Innumerevoli messaggi di solidarietà per l'avvocato Daniela La Runa, la cui auto questa notte è stata danneggiata da un incendio, da parte di esponenti istituzionali e politici.

"Solidarietà alla collega avvocato Daniela La Runa, vittima di un vile attentato incendiario" - a dichiararlo Sofia Amoddio, avvocato e deputato nazionale PD - "Un fatto gravissimo che la città non può e non deve tollerare e che colpisce una professionista che si spende ogni giorno in difesa delle donne che subiscono violenza".

Anche il sindaco Giancarlo Garozzo esprime solidarietà all'avvocato La Runa: "Un gesto vile - dichiara - che dimostra come la battaglia a difesa delle donne maltrattate e vittime di violenza sia piena di insidie e debba essere combattuta tenendo sempre alta la guardia".

Così il presidente del Consiglio comunale, Santino Armaro, che esprime solidarietà a nome proprio e di tutto il civico consesso: "È fondamentale una risposta corale delle istituzioni e della società che si traduca in atti concreti. Ogni abuso sulle donne riguarda tutti noi ma per uscire da questa spirale è urgente che possano avere nella società il giusto ruolo paritario che compete loro”.

Al coro di solidarietà si aggiunge anche Stefano Munafò, segretario generale della Uil di Siracusa-Ragusa-Gela: “Confidiamo nel ruolo degli inquirenti affinché vengano individuati i responsabili e perseguiti per legge, perché se la legge viene applicata per come è giusto che sia, magari in futuro questi atti criminosi saranno sempre meno".

Vicinanza all’avvocata La Runa e alla sua famiglia arriva da parte di tante associazioni del Terzo Settore: "Sostegno e solidarietà a Daniela La Runa, riconoscendone la professionalità ed l’impegno profuso a difesa delle donne vittime di violenza nelle aule di tribunale e nella vita di tutti i giorni attraverso l’attività di volontariato pluriennale in favore della Rete Centri Antiviolenza fondata a Siracusa dalla giornalista ed editrice Raffaella Mauceri che da quasi un anno presiede".

. “Ho intrattenuto ed intrattengo - afferma l'assessore alle Politiche sociali, Giovanni Sallicano - continue interlocuzioni con l’avvocato Daniela La Runa e il Centro Antiviolenza e Antistalking in favore delle donne, che degnamente e con successo rappresenta. L’occasione mi convince sempre di più a definire quanto prima l’avviato protocollo d’intesa con il Comune di Siracusa per la promozione della cultura della legalità e del rispetto, valori che non devono mai recedere al cospetto della delinquenza più becera”.

"Conoscendo Daniela - scrive Enzo Vinciullo - so che questo gesto non solo non la fermerà, ma, anzi, la spingerà ad impegnarsi e a lottare sempre di più contro la violenza sulle donne. La città si mobiliti contro la violenza con una manifestazione unitaria".

"All'avvocato La Runa, apprezzata professionista e presidente della Rete Centri Antiviolenza di Raffaella Mauceri che si occupa della tutela delle donne vittime di violenza, esprimiamo - scrive Paolo Cavallaro, Componente assemblea regionale Diventerà Bellissima - la nostra solidarietà e diciamo di andare avanti con la forza di prima, accresciuta da tutti gli attestati di solidarietà ricevuti, perché vinca sempre la libertà e la legalità".

E a mobilitarsi sono anche le donne comuni: per domani pomeriggio alle 18,30 è stata organizzata una manifestazione di solidarietà davanti il tribunale, per esprimere solidarietà reale nei confronti dell'avvocata.