Siracusa, furto all'Einaudi: arrestati in due con le monete dei distributori di bevande

Sorpresi in fragranza di furto in una scuola di Siracusa. In due sono stati arrestati dai Carabinieri: si tratta di Concetto Anthony Magnano 22 anni e Daniele Di Mari, 28 anni siracusani e disoccupati. I due erano stati notati e riconosciuti da una pattuglia nei pressi dell’Istituto scolastico “Einaudi” di via Pitia. Alla vista dei Carabinieri, i due si sono dati alla fuga. Poco dopo sono stati rintracciati a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Sono stati perquisiti e trovati in possesso di una gran quantità di monete: Di Mari aveva una busta di plastica con 63,75 euro; all’interno della tasca del giubbotto Magnano aveva in totale 35,70 euro.

La successiva verifica presso l'istituto Einaudi, ha consentito di accertare che era stata forzata la finestra di un aula e che i distributori automatici di bevande, snack e caffè, al secondo piano dell'edificio, erano stati danneggiati: gli sportelli erano aperti e i cassonetti delle monete, svuotati, erano stati gettati a terra.Per i due giovani sono stati disposti i domiciliari.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Luigi Grasso, ha dichiarato: “Il risultato ottenuto oggi è frutto dell’impegno dell’Arma del Comando Provinciale nel contrasto all’odioso fenomeno dei furti agli istituti scolastici, una risposta che le istituzioni vogliono dare, così come ribadito nel corso dell’ultimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto da S.E. il Prefetto Giuseppe Castaldo, con una serie di mirati servizi a tutela della sicurezza della strutture scolastiche e con un’azione preventiva che vedrà ancor più presenti i Carabinieri nelle iniziative di diffusione della tematica della legalità.”