Pachino, via a alternanza scuola/lavoro negli uffici comunali

Via questa mattina al progetto di alternanza scuola/lavoro “Lavori in Comune”. Protagonisti del progetto che coinvolge il primo istituto superiore “Michelangelo Bartolo” e il Comune di Pachino sono 17 studenti della classe IV E del liceo che svolgeranno un periodo di formazione professionale nei vari settori dell’attività amministrativa.

"Dopo la riuscita e coinvolgente esperienza dello scorso anno – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – torniamo ad ospitare con grande disponibilità gli alunni che dai banchi di scuola vengono“catapultati” all’attività amministrativa comunale. L’obiettivo sarà quello di dare ai nostri giovani delle nozioni di attività degli uffici comunali e far capire cosa è un’amministrazione, approfondendo gli aspetti tecnici e politici che riguardano la composizione della giunta e del consiglio. Ritengo che anche quest’anno sarà un’esperienza formativa e stimolante".

Stamattina gli alunni hanno incontrato il primo cittadino, che ha tenuto una lezione spiegando l’attività politico – amministrativa dell’ente e ciò che succede nei vari settori.