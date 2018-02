Siracusa, Open Innovation Event per creare un ecosistema digitale

Secondo incontro di “Open Innovation Event”, indetto per questo venerdì alle 15 all’Urban Center in via Nino Bixio 1.

Si tratta di un percorso per avvicinare imprese a cittadini, creando un ecosistema digitale. La sfida lanciata è: "Quali strumenti e progetti digitali possono essere messi in campo dall’amministrazione comunale per rafforzare le imprese di Siracusa?" Adesso bisognerà rispondere e rielaborare le proposte.

“Il modello dell’Open Innovation Event – ha detto l'assessore all'Informatizzazione, Roberta Boscarino – è un format in cui l’amministrazione comunale si confronta e crea momenti pubblici di progettazione partecipata, aperti a quanti vogliono contribuire in maniera attiva alla costruzione della propria città. Le idee e i progetti che emergeranno dai tavoli di lavoro – ha ancora detto l'assessore Boscarino - andranno a completare la strategia per Siracusa, uno strumento di programmazione essenziale per l’ammodernamento della macchina comunale. Ciò permetterà alla città di concorrere per l’assegnazione di fondi europei a valere sull’agenda digitale nazionale e regionale il cui importo è cospicuo”.