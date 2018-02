Monreale, sorpresi con hashish in casa: padre e figlio arrestati

Sono stati arrestati, dai Carabinieri di Monreale, due palermitani, padre e figlio, rispettivamente di 43 anni e 18 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. I due sono stati sorpresi ad occultare in casa 7 panetti di hashish, da 100 grammi l’uno, e 4 dosi della medesima sostanza per un totale di 8 grammi. Inoltre, sono stati rinvenuti materiali per il confezionamento, un bilancino di precisione e 535 €, provento dell’attività illecita. Al momento del controllo, il figlio ha tentato a scappare sui tetti con tutta la sostanza addosso, ma è stato subito fermato. L’Autorità Giudiziaria ha disposto che padre e figlio fossero sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa della convalida per rito direttissimo. In quella sede il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo per entrambi.