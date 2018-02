Pachino, nuovo elettrocardiografo al centro Lilt

Inaugurato ieri pomeriggio il nuovo elettrocardiografo del centro Lilt di viale Aldo Moro, a Pachino. Presente il sindaco, Roberto Bruno, l’assessore al Welfare, Santina Baglivo e i responsabili cittadini della Lilt.

Il macchinario, grazie al quale sarà possibile eseguire visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi, è stato acquistato grazie ai fondi raccolti durante l’evento benefico “Festival in rosa”, organizzato al palmento Di Rudinì, in occasione della XXV edizione della campagna nazionale “Nastro rosa”, con il patrocinio del Comune di Pachino e in collaborazione con alcune realtà locali.