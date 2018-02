Siracusa, in fiamme l'auto di Daniela Runa: l'avvocato delle donne

Erano le 5 circa quando il fuoco è divampato sull'auto dell'avvocato Daniela La Runa, presidente della Rete Centri antiviolenza di Raffaella Mauceri: Sul posto, nella parte alta della città, i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme.

Questa mattina l'avvocato si recherà in questura per denunciare l'accaduto ed avere certezza sulle cause dell'incendio dopo il sopralluogo della polizia scientifica.

Per il momento l'avvocato non vuole pronunciarsi, ma un post pubblicato sul suo profilo facebook la dice lunga: "Oggi la mia macchina si e'incendiata....cosi....per caso...ma io in udienza ci vado lo stesso....e darò il meglio di me".