Rosolini, sì a realizzazione dei collettori di via Giulia e via Manzoni

Più sicurezza in città con i collettori in via Giulia (da via Bellini a via Manzoni) e via Manzoni (da via Giulia a viale Paolo orsi –ex SS 115). Il progetto, presentato questa mattina, è incluso nel vasto Piano degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio rosolinese trasmesso alla Regione Siciliana.

Il progetto ammonta a 1.488.895 euro

"Con questo intervento - spiega il sindaco - si andrà a realizzare una rete di collettori, caditoie e pozzetti per acque bianche lungo le vie Giulia e Manzoni sia per ridurre i fenomeni che possono innescare i dissesti per fenomeni di crollo (dovuti all’infiltrazione delle acque lungo le fratture) sull’area interessata, sia per ridurre l’apporto idrico dovuto alle piogge di ruscellamento che si riversano lungo la via Gonzaga prima e successivamente a valle lungo viale Paolo Orsi (ex SS 115), un’area caratterizzate da un elevato rischio idraulico (R3-R4) per fenomeni di esondazione. Si tratta dunque di un progetto importante – conclude il Sindaco - frutto di un lavoro portato avanti dall'Amministrazione Comunale congiuntamente con lo staff dell’Ufficio di Protezione Civile che si è attivato con impegno e serietà nella preparazione di tutti i progetti che sono stati presentati all’Assessorato Regionale per essere finanziati. Un proficuo lavoro a servizio del territorio e della collettività".