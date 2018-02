Siracusa, Stroke Unit nell'oblio: Garozzo protesta

Amarezza e sconforto per lo Stroke Unit di Siracusa dimenticato. A dirlo è il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, il quale spiega che presto saranno assegnati 8 nuovi posti letto di cui 4 allo Stroke Unit dell'Ospedale Cannizzaro di Catania.

"Negli ultimi tempi la Stroke di Siracusa vive una fase di arretramento - spiega Garozzo - con gravi rischi sulla salute di quei cittadini che potrebbero incorrere in accidenti vascolari cerebrali, considerato che, per l'insufficienza di personale specializzato assegnato all'atto dell'istituzione e per il non tempestivo rimpiazzo di quello successivamente andato in pensione, non è possibile praticare la terapia trombolitica dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo".

"Ancora più inspiegabile - continua - appare la scarsa attenzione prestata su questo aspetto sanitario se si pensa che la Stroke Unit dovrebbe ricevere un'attenzione prioritaria, essendo inquadrata all'interno del sistema urgenza-emergenza, così come espressamente richiesto dalle direttive regionali e nazionali. Non rimane che augurarsi che il management della nostra Azienda Sanitaria Provinciale si faccia immediatamente carico di questa problematica, considerato che, secondo le norme previste dalla Costituzione, non possono esistere pazienti di serie A e pazienti di serie B nel nostro territorio e che a tutti deve essere concessa la possibilità di ricevere le stesse cure e le stesse attenzioni".

"Serve poco - conclude - a consolarci che, in virtù del fatto che i tempi utili per intervenire con la trombolisi in caso di ictus cerebrale sono fino a 4 ore e mezza, rimarrebbe la possibilità di recarsi in Stroke Unit di capoluoghi di provincia come Catania e Ragusa, più lungimiranti di chi al contrario non ha mostrato la giusta sensibilità nei riguardi di una popolazione che non merita tanta disattenzione".

A replicare è il direttore dell'Asp del reparto di Medicina interna dell’ospedale Umberto I di Siracusa Michele Stornello: "La Stroke Unit dell’ospedale Umberto I di Siracusa, con 8 posti letto aggregata al reparto di Medicina, soltanto nel 2017 ha registrato 253 ricoveri ed ha effettuato 33 trombolisi”.

Stornello precisa, quindi, raggiunte quest’anno, in misura maggiore rispetto allo scorso anno.

"La recente criticità -conclude - segnalata sulla Stroke Unit è un fatto contingente e provvisorio e non di carattere strutturale, legato alle improvvise e non previste dimissioni di due medici a fronte delle quali l’Azienda ha tempestivamente provveduto".