Lentini, Gabrielli: "Commissariato riaffermazione di legalità" IL VIDEO

E' stato ufficialmente inaugurato oggi il nuovo commissariato di Lentini alla presenza del capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli. Presenti tutte le autorità militari e civili della città e della provincia. Dopo un continuo peregrinare da un edificio all'altro, gli uffici della Polizia hanno trovato una sede consona e funzionale, non solo per gli operatori, ma anche per i cittadini in via Giuseppe Di Mari, laddove fino a qualche tempo fa si trovavano gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Questo passaggio, ha sottolineato il Questore, Gabriella Ioppolo, è arrivato grazie alla collaborazione di uffici centrali e periferici che hanno lavorato tutti verso la stessa direzione: "Garantire il segno tangibile della presenza della Polizia al fianco dei cittadini". Soddisfazione è stata espressa dal prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo così come dal sindaco di Lentini, Saverio Bosco, che ha ricordato come uno dei bisogni primari dei cittadini oggi è proprio la percezione della sicurezza. "Una sicurezza - ha tenuto a sottolineare il capo della Polizia, Gabrielli - che deve essere il frutto di un intervento integrato che vede i sindaci, ognuno nel proprio territorio di competenza, diventare corresponsabili, insieme alle forze dell'ordine, della sicurezza dei loro concittadini".

Dopo i discorsi ufficiali, la benedizione impartita dall'arcivescovo di Siracusa, Mons. Salvatore Pappalardo, e una breve visita dei nuovi locali, da oggi ulteriore testimonianza della presenza fattiva dello Stato in quel territorio.