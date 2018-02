Siracusa, si celebra la giornata delle foibe per non dimenticare

Le foibe, una pagine nera della storia che non deve essere dimenticata. In quest'ottica si svolgerà, giovedì 8 febbraio alle ore 10 presso l'aula consiliare della Circoscrizione di Cassibile “S. Giuntini”, una cerimonia dedicata alla giornata del ricordo.

La giornata, organizzata dalla circoscrizione di Cassibile, in collaborazione con le associazioni, Lamba Doria e Kakiparis e il secondo istituto comprensivo “Giovanni Falcone Paolo Borsellino”, vedrà l'intervento dello storico e scrittore Leonardo Salvaggio, che relazionerà sull'argomento e dialogherà con una folta rappresentanza delle scolaresche che interverranno all'iniziativa.