Siracusa, arresti eccellenti con l'accusa di frodi fiscali e reati contro la pubblica amministrazione

Avrebbero messo in atto "plurime frodi fiscali e reati contro la pubblica amministrazione, anche attraverso la corruzione in atti giudiziari". Si tratta di due associazioni a delinquere venute alla luce a seguito di indagini delegate dalle Procure della Repubblica di Roma e Messina, che procedono in coordinamento investigativo con la Procura della Repubblica di Milano, i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Roma e Messina, con la collaborazione di quelli di Palermo, che hanno eseguito, sul territorio nazionale, distinte ordinanze di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari.

Le indagini hanno preso le mosse da distinti input investigativi, consentendo inoltre la ricostruzione di ipotesi di bancarotta fraudolenta da parte di persone non riconducibili alla struttura delle organizzazioni.

Il Gip del Tribunale di Roma ha emesso le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di:

Piero Amara 49 anni (carcere), Fabrizio Centofanti, 46 anni, (carcere), Giuseppe Calafiore, 39 anni (domiciliari – attualmente all’estero), Ezio Bigotti, 54 anni (domiciliari), Luciano Caruso, 78 anni (domiciliari).

La richiesta di misura non detentiva nei confronti di Riccardo Virgilio, già presidente di sezione del CDS, oggi in pensione, per il reato di corruzione in atti giudiziari contestato in concorso con Amara e Calafiore, è stata respinta per assenza di ragioni cautelari.

Nella seconda ordinanza, emessa dal Gip del tribunale di Messina compaiono nuovamente i nomi di Amara, Calafiore e Centofanti, a loro si aggiungono i nomi di Giancarlo Longo, magistrato ordinario, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, oggi destinato ad altre funzioni in altra sede, 49 anni (carcere), Alessandro Ferraro, 47 anni (carcere), Giuseppe Guastella, 73 anni (domiciliari), Davide Venezia, 33 anni (domiciliari), Mauro Verace, 61 anni, (domiciliari) Salvatore Maria Pace, 40 anni, (domiciliari) Gianluca De Micheli, 45 anni, Vincenzo Naso, 74 anni (domiciliari), Francesco “Corrado” Perricone 55 anni, Sebastiano Miano, 44 anni (domiciliari).

Contestualmente, sono in corso di esecuzione perquisizioni locali nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda.

Come riporta Repubblica Palermo, "L'attività diLongo sarebbe invece stata decisiva nel consentire ai clienti o alle imprese vicine ad Amara (a cominciare dal gruppo imprenditoriale Frontino di Siracusa) di aggiudicarsi importantissimi contenziosi amministrativi davanti al Tar Sicilia o al Cga, come quelli sul centro commerciale Open Land di Siracusa, per il quale il Comune fu condannato a pagare un risarcimento da 24 milioni di euro, e sulla discarica Cisma a Melilli, o ancora quello sulla costruzione di un complesso edilizio a Siracusa, che valse all'Am Group un risarcimento da 240 milioni di euro".