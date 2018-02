Siracusa, Pd: Baio sotterra l'ascia di guerra ma solo fino al 4 marzo

Sostegno al Pd, ma fino al 4 marzo, poi la resa dei conti.

E' il messaggio che Salvo Baio, componente della direzione provinciale del Partito democratico lancia ad un mese dalle elezioni, dopo le tante polemiche legate alla composizione delle liste per le elezioni politiche.

"Le recenti dichiarazioni di Bruno Marziano - scrive - non possono lasciare insensibili tutti coloro, me compreso, che hanno aderito al Partito democratico in quanto frutto della confluenza di due culture e tradizioni politiche: quella della sinistra riformista proveniente dal Pci-Pds-Ds e quella cattolica democratica proveniente dalla Margherita e dai suoi antenati.

O il Pd è l'espressione di un pensiero riformista che porta a sintesi queste due culture e, dunque, è plurale o è altra cosa. Non si tratta di cambiare partito -

chiarisce - ma di evitare che le ragioni fondanti del Pd vengano snaturate e si possa dar vita a nuovi soggetti politici caratterizzati da leadership personale.

La formazione delle liste purtroppo ha penalizzato il pluralismo interno privilegiando la fedeltà al capo. Tuttavia, siccome c'è un tempo per tutte le cose, adesso abbiamo il dovere di sostenere il Pd senza se e senza ma fino al quattro marzo, dopo ne riparleremo".