Rosolini, al via la realizzazione del Centro comunale di raccolta

E' cominciata a Rosolini la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta per lo stoccaggio delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani.

Ad aggiudicarsi i lavori il Consorzio Stabile Galileo Soc.Cons. arl di Vittoria. L’opera è stata interamente finanziata dall’Assessorato Regionale all’Ambiente per l’importo di 739.500,00 euro.

"Sarà sicuramente un importante passo nella direzione di un servizio di igiene pubblica sempre migliore - afferma il sincado Corrado Calvo - e permetterà a tutti i cittadini di accedere alle premialità: attraverso un’apposita tessera, avranno la possibilità di accumulare punteggi che a fine anno si tradurranno in risparmi sulla tassa rifiuti”.