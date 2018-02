Siracusa, ricognizione su fondi comunali per Start-up: primo passo di Tota

Il neo assessore alle Attività Produttive, Dario Tota, sul campo con il primo provvedimento. Per prima cosa, ha avviato una ricognizione al fine di acquisire ogni informazione utile delle somme erogate a titolo di contributo per incentivare sia la costituzione che l'avvio delle Start-up. Obiettivo: recuperare fondi stanziati ma non usati.

Sotto la lente di ingrandimento, quindi, coloro che hanno disatteso e non rispettato quanto stabilito e previsto dal dispositivo regolamentare approvato dal Consiglio comunale nel marzo del 2014.

Altri i provvedimenti messi in campo, che saranno ufficializzati prossimamente.