Palermo, lotta all'abusivismo: sequestro tonnellata alimenti

Oltre una tonnellata di alimenti, di cui 1.035 chili di prodotti ortofrutticoli e circa 100 chili di prodotti ittici sequestrati a cinque venditori abusivi, sono il bilancio dell'attività di controllo della polizia municipale eseguita in questi giorni, in piazza Indipendenza ed in via Messina Marine a Palermo. Oltre alla merce, è stata sequestrata una motoape perché non coperta da assicurazione per la circolazione. Gli agenti sono anche intervenuti per accertamenti su due pescivendoli. I prodotti ittici sono stati sequestrati ed avviati in discarica, poiché sono stati giudicati non commestibili dai sanitari. I due venditori sono stati denunciati per occupazione di suolo pubblico.