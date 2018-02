Siracusa, Elda Floreno, commissario ex Provincia: "fase conoscitiva capillare dell'Ente"

E' ancora in una fase conoscitiva Elda Floreno, nuovo commissario straordinario del Libero Consorzio di Siracusa, che succede a Giovanni Arnone.

Una situazione, quella dell'ex Provincia di Siracusa, difficile da gestire, come lo è già stata in passato, e come lo sarà in futuro con ogni probabilità. Crisi economica e ammanchi sostanziali nelle casse dell'ente hanno già prodotto un grande malessere tra i dipendenti, che potrebbero tornare nuovamente alla ribalta.

Ma ancora è troppo presto per parlare del quadro economico e sociale all'interno dell'ente per la dottoressa Floreno, ancora impegnata a sentire dai dirigenti le varie criticità. In un secondo momento, però, non si esclude anche un incontro con i lavoratori.

Conoscere ogni fibra del tessuto dell'ex Provincia diventa un passaggio necessario per poter poi agire in un secondo momento.

Vendita degli immobili per risanare i conti? Chissà.

Sicuramente l'obiettivo è risparmiare su ogni fronte per affrontare il 2018 e mettere buone basi per l'anno 2019.

Inoltre, la dottoressa Floreno, peraltro già prefetto di Siracusa nel 2009, sempre questa mattina, ha anche incontrato il sindaco Giancarlo Garozzo.

Primo appella alla Floreno arriva dalla Cisl: "Chiediamo di mantenere alta la soglia di attenzione per i circa cinquecento dipendenti dell’Ente – hanno detto Sanzaro e Passanisi – a cui va garantita la retribuzione, che fino ad oggi non vedono rispettata la cadenza mensile indispensabile al sostentamento delle loro famiglie. A tal fine chiediamo un incontro per programmare le azioni a tutela del personale del Libero Consorzio ed evitare come in passato situazioni di emergenza sotto il profilo sociale”.