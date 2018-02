Noto, controllo del territorio: 2 arresti e 6 denunce

Due arresti e sei denunce. Questo è il bilancio di un servizio di controllo del territorio che i Carabinieri hanno effettuato durante il fine settimana a Noto.

E' stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un 55 anni e un ordine di carcerazione, a carico di un 42enne rispettivamente per spaccio di sostanza stupefacente e rapina. Entrambi sono stati ristretti agli arresti domiciliari. Sei persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siracusa per tentato furto, ricettazione e falso.

Nel corso dei controlli alla circolazione veicolare sono state contestate violazioni di norme al codice della strada per guida senza patente perché mai conseguita, con contestuale sequestro amministrativo di due veicoli.