Siracusa, nasconde in casa 200 grammi di hashish

Nascondeva in casa, suddivisa in punti diversi, 200 grammi di hashish.

Si tratta di Claudio Barone, 35 anni di Siracusa, fermato per un controllo su strada dai Carabinieri. L'atteggiamento sospetto dell'uomo, ha indotto i militari dell'Arma ad approfondire i controlli con una perquisizione personale e domiciliare. Il ritrovamento dello stupefacente in casa ha determinato il suo arresto per detenzione a fini di spaccio.

Per lui il magistrato ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.