Noto, furti in abitazione: 2 anni e 3 mesi di reclusione per una donna

Due anni e tre mesi di reclusione, oltre a dover pagare una multa di seicento euro. Questa la pena residua che deve scontare Grazia Spicuzza, 49 anni di Noto, per aver commesso numerosi furti in abitazione nel 2007 in località Barrafranca.

Ieri, la Polizia di Stato hanno eseguito nei suoi confronti un ordine di detenzione in regime degli arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Enna