Pachino, rubata motosega e 700 litri di olio: denunciato 30enne

La Polizia di Stato di Pachino ha denunciato un uomo per il furto, all’interno di un magazzino, di un ingente quantitativo di olio.

Dallo stabile, infatti, erano spariti ben 700 litri di olio, che erano stati travasati precedentemente in altri bidoni di plastica e anche una motosega.

Una minima parte dell'olio rubato era sbaglio caduto per terra, ed essendo stato pestato, è stato il primo elemento delle indagini: un impronta di scarpa.

Quest'ultima conduceva ad una fune penzolante dal terrazzo dell’abitazione di un uomo, successivamente identificato per C.V., 30 anni, che era stata utilizzata dagli autori del furto per calarsi all’interno del magazzino.

All'interno dell'abitazione del 30enne, a seguito di perquisizione, è stata trovata la motosega rubata ed un tappetino intriso di olio.

Pertanto l'uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione.