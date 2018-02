Best in Sicily 2018, tra i premiati Noto: miglior Comune per l'offerta enogastronomica

Noto designato miglior Comune per offerta enogastronomica in Sicilia. E per questo il sindaco, Corrado Bonfanti riceverà il premio “Best in Sicily 2018” il riconoscimento assegnato ogni anno da Cronache di Gusto, il magazine online che si occupa di food ed enogastronomia. In questo caso il sindaco rappresenta la massima espressione di un territorio che ha scelto di scommettere sull’enogastronomia.

La consegna dei premi, giunta al'undicesima edizione, si svolgerà il 19 febbraio prossimo al teatro Massimo di Palermo. Il Comune di Noto fa parte del primo gruppo di premiati dei quali è stato anticipato il nome.

Best in Sicily” è un riconoscimento per l’eccellenza enogastronomica per passare dal made in Sicily a qualcosa di più. I premi vengono destinati a quattordici categorie miglior produttore di vino, miglior produttore di olio, miglior produttore di formaggio, miglior bar, migliore pasticceria, migliore pizzeria, migliore ristorante, miglior albergo, miglior fornaio, miglior macellaio, ambasciatore siciliano del gusto, dall'edizione 2013 la migliore azienda conserviera e dall'edizione 2015 la migliore trattoria.