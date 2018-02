Palermo, in casa droga e pistola: in manette padre e figlio

Padre e figlio palermitani sono stati arrestati per coltivazione di droga e detenzione di armi.

Si tratta di Filippo e Francesco Marra di 58 e 30 anni. Nella loro abitazione di via dei Mille gli agenti hanno trovato e sequestrato una piantagione indoor di marijuana. In un capannone nei pressi della casa gli agenti hanno scoperto una busta con mezzo chilo di hashish e una pistola beretta 7,65, con matricola abrasa, modificata, con silenziatore artigianale e 4 cartucce. Addosso a Filippo Marra sono stati trovati 3500 euro. In casa gli agenti hanno ritrovato un bilancino di precisione, una busta con 100 grammi di marijuana e 110 piante di marijuana alte poco meno di un metro.