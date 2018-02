Post contro Laura Boldrini, individuato l'autore

Individuato il responsabile del post contenente le minacce alla presidente della Camera Laura Boldrini pubblicato ieri su Facebook. Si tratta di un artigiano 58enne che vive a Torano Castello, nel cosentino. Già ieri i poliziotti del Cnaipic, il Centro anticrimine informatico della Polizia, avevano individuato le tracce informatiche lasciate dall'autore del post e, grazie alla collaborazione di Facebook, hanno recuperato i dati necessari per identificare fisicamente il responsabile. Stamani personale della Digos e della Postale di Cosenza ha eseguito una perquisizione nella sua abitazione, posta in una zona in aperta campagna, dove è stato trovato materiale definito "utile alle indagini". L'uomo, sposato e padre di due figli, è stato portato in Questura, a Cosenza, per la completa identificazione e sarà denunciato. Secondo quanto si è appreso, non apparterrebbe a movimenti radicali o estremisti e si "diletterebbe" a pubblicare su facebook commenti e fotomontaggi di protesta.