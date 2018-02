Avola, rubano alimentari per 200 euro: arrestati

Avevano rubato da un supermercato di Avola generi alimentari per un valore complessivo di circa 200 euro, ma sono stati scoperti e arrestati.

Si tratta di Gaetano Mancarella, 32 anni, Roberta Ferrara 55 anni e Luisa Schepis, 29 anni, tutti siracusani già noti alle forze di polizia.

A scoprirli un carabiniere libero dal servizio, che ha notato l’atteggiamento sospetto col quale i tre si allontanavano dalle casse senza acquisti. Ha allertato i colleghi, che hanno controllato i tre, trovandoli in possesso di prodotti alimentari ma senza scontrini. Le verifiche effettuate dal direttore del supermercato, hanno inchiodato i tre che sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso.