Siracusa, tutti i risultati del M5S: Rizzo e Marzana i più votati

Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato l'intera lista con i nomi di tutti coloro che hanno dato disponibilità per correre alle prossime elezioni politiche, compresi i selezionati e gli esclusi.

Pagine e pagine di nomi e cognomi soprattutto nella Regione Siciliana, tutti aspiranti a un posto nella lista per quanto riguarda la parte proporzionale (i nomi per l'uninominale sono stati scelti e non votati).

Per quanto riguarda la Camera, nel collegio Ragusa-Siracusa, i più votati sono stati:

- Marialucia Lorefice, 258 voti

- Gianluca Rizzo, 168 voti

- Maria Marzana, 255 voti

- Filippo Scerra, 148 voti

Primo dei non eletti è Giuseppe Papa che ha collezionato 131 voti.

Per quanto riguarda, invece, il Senato, per la Sicilia orientale i più votati sono stati:

- Mario Michele Giarrusso, 612 voti

- Nunzia Catalfo, 515 voti

- Cristiano Anastasi, 147 voti

- Barbara Floridia, 158 voti

Prima dei non eletti è Rosaria Catania con 137 voti.

Questo il risultato di due giorni di votazioni, avvenute sulla piattaforma Rousseau, tra il 16 e il 18 gennaio. All'epoca, in tanti avevano segnalato inceppamenti nel sistema telematico, ma il movimento ha deciso non solo di non bloccare le votazioni, ma addirittura di non concedere neanche un minimo di proroga, convinto che non ci fosse realmente nessun problema.

A questo si aggiungono i malumori di coloro che sono stati esclusi dalle autocandidature senza una motivazione, almeno a detta loro. Da qui sono partiti tutta una serie di ricorsi anche da Siracusa e provincia, che però non porteranno a nessun effetto. Il dado è tratto.

La campagna elettorale è aperta, adesso si deve correre.