Siracusa, Holimpia Paomar sconfitta dal Modica: 3-0 il finale

Torna a casa con una sconfitta pesante l'Holimpia Paomar Siracusa. Le siracusane, nel primo turno di ritorno del girone I del campionato di B2 di Volley fenmminile, sono state battute dal Modica, che viene così proiettato in prima posizione, in coabitazione con il Palmi che però gioca oggi.

L'Holimpia ha giocato a sprazzi, alternando momenti in cui sembrava poter giocare alla pari con le avversarie a cali di prestazione fatali, che hanno consentito alle padrone di casa di archiviare la pratica in tre set: 25-16, 25-16 e 25-17.

"C’è rammarico - dichiara a fine gara coach Luana Rizzo - perché nonostante l’importanza dell’avversario, oggi si poteva dare e fare di più. Siamo riuscite a contenere le centrali modicane, siamo riuscite ad avere una discreta percentuale in ricezione ma purtroppo ci siamo spesso inceppate in attacco ed in fase di muro-difesa. Dobbiamo necessariamente elevare la nostra intensità durante le partite perché purtroppo pecchiamo di continuità di rendimento.”