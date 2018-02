Siracusa, premiati gli studenti del "concorso Parchiidee"

Saranno consegnati all'assessore all’urbanistica e al vicesindaco i progetti realizzati dagli studenti delle scuole medie all'interno della prima edizione del concorso di idee “Il mondo delle forme – Parchiidee” organizzato dai docenti dell'indirizzo Geometra dell'Istituto Einaudi di Siracusa.

Sono stati otto gli istituti comprensivi cittadini coinvolti con oltre 150 studenti. Il lavoro sulla progettazione di un parco cittadino verde, fruibile e sostenibile si è sviluppato da novembre a gennaio con una serie di incontri nei laboratori del geometra, con la guida dei docenti del geometra Salvo Pantano, Giovanna Megna e Simona Moruzzi. Protagonisti sono stati Matteo Maria Macauda, Danilo Formosa dell’I.C. Archia e Flavia De Grandi della “Leonardo da Vinci - Santa Lucia”.

La prof.ssa Giovanna Megna, ideatrice del progetto, ha sottolineato che “L’obiettivo del concorso di idee è stato quello di invitare gli studenti a guardare con occhi diversi gli spazi della propria città e di promuovere, in questo modo, la Cittadinanza Attiva per contribuire a migliorare la fruibilità degli spazi cittadini”. Il prof. Salvo Pantano, che ha curato tecnicamente il progetto, ha evidenziato come “Gli studenti hanno potuto sviluppare competenze nel settore della progettazione riuscendo a creare delle composizioni originali con qualità soddisfacente”. “La scuola, che si mette a disposizione della città coinvolgendo gli studenti alla progettazione”, ha dichiarato la dirigente scolastica, prof.ssa Teresella Celesti. “E’ nostro obiettivo rendere la città migliore utilizzando le risorse e le abilità dei nostri ragazzi”.

Il progetto “Il mondo delle forme” sarà ripetuto anche il prossimo anno.