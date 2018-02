Cassibile, 2 progetti finanziati dal PNSD alla Falcone-Borsellino

Sono due i progetti finanziati al 2° Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Cassibile finanziati dal Piano Nazionale Scuola Digitale: “Atelier creativi” e “Biblioteche Scolastiche Innovative”. Il primo progetto si è classificato 124° su 199 finanziati e su 343 presentati in Sicilia; il secondo 303° su 3302 presentati in tutta Italia e fra i soli tre finanziati, in questa prima fase, in provincia di Siracusa.

Il progetto “Atelier creativi” ha come titolo “Spazio Narr@tivo” e vedrà la coesistenza di tecnologie digitali e attività manuali: gli alunni si cimenteranno nel digital storytelling, cioè nel creare storie attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie e la possibilità di creare le apposite scenografie manualmente e digitalmente.

Il progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative” prevede numerose attività rivolte alla comunità scolastica e al territorio: l’arredo di uno spazio per la biblioteca scolastica, la dotazione di e-book reader per la biblioteca, l’apertura della biblioteca al territorio anche in orario pomeridiano, incontri con autori locali e momenti di lettura ad alta voce. Inoltre il progetto prevede la sottoscrizione di un servizio di prestito digitale per un anno per mille utenti.

L’Istituto, per promuovere i due progetti, intende indire un concorso per la realizzazione di un booktrailer rivolto a tutte le scuole della provincia di Siracusa.