Siracusa, Soccorso a marittimo su mercantile

Una richiesta di soccorso è giunta ieri sera alla Capitaneria di porto di Siracusa da parte del comandante della Motocisterna “Calajunco M”, battente bandiera italiana, a causa delle condizioni di salute di un membro dell'equipaggio per il quale era necessaria la consulenza medica, così come concordato con il Centro Internazionale Radio Medico di Roma. L'imbarcazione era in navigazione a circa 4 miglia nautiche a sud est di Capo Murro di Porco.

Sul posto è stata inviata una Motovedetta, che ha effettuato il trasbordo del marittimo nonostante le condizioni marine non molto favorevoli.

L'uomo, di nazionalità italiana, è stato condotto fino alla banchina n°5 del Porto Grande e affidato alle cure del personale medico del 118 per il successivo trasporto all'ospedale Umberto I di Siracusa.