Siracusa, lavori fibra ottica: Culotti: "Verificare lo stato del manto stradale"

"Ho protocollato nella giornata di ieri, venerdì 2 febbraio 2018, un’istanza rivolta agli uffici comunali preposti in merito ai lavori di interramento dei cavi in fibra ottica che stanno interessando parte di viale Necropoli Grotticelle e via Carlo Forlanini”.

A darne l'annuncio è Giuseppe Culotti, presidente della circoscrizione Neapolis.

“A seguito della segnalazione di molti cittadini, -continua - oltre che per aver preso visione io stesso, è apparsa evidente una situazione di pericolo dovuta ad avvallamenti e buche causate dal mancato ripristino del manto stradale da parte delle ditte interessate ai lavori.

Il posizionamento della fibra ottica comporta che scavato il tracciato questo debba poi essere coperto da una malta rossastra e dopo qualche giorno dall’asfalto. I lavori pubblici, come ovvio, dovrebbero sempre essere realizzati a regola d’arte ma la storia anche recente di Siracusa ci ha abituato purtroppo a qualcosa di molto diverso, basti ricordare nel 2006-2008 il passaggio della fognatura che ha rovinato tutte le strade della città, creando dislivelli e dissesti del manto stradale senza che vi sia stato alcun controllo da parte di chi doveva intervenire per competenza. - e infine conclude - Questa volta saremo noi a vigilare sul corretto svolgimento dei lavori e sugli uffici comunali preposti ai quali chiediamo, laddove necessario di intervenire nel più breve tempo possibile, al fine di riportare decoro e soprattutto sicurezza nelle vie interessate dagli scavi”.