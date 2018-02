Augusta, danneggia auto e vetrine armato di bottiglia

Vagava danneggiando le auto in sosta e disturbando i passanti. L'uomo, un 27enne senza dimora, alla vista dei Carabinieri, si è dato alla fuga correndo tra i binari della vicina Stazione Ferroviaria, proprio nel momento in cui stava per arrivare un treno, facendo perdere le sue tracce.

Dopo mezz'ora dall'accaduto, i Carabinieri sono stati allertati dai residenti di via Lavaggi. Anche qui l'uomo disturbava i commercianti, dando calci alle vetrine dei negozi e sui cartelloni pubblicitari.

Questa volta, però, i Carabinieri sono riusciti a bloccare il 27enne il quale, in evidente stato di agitazione, ha anche minacciato i militari con una bottiglia di vetro in mano. Sul posto veniva inviata anche un’ambulanza del 118, con il medico a bordo, per tentare di fare calmare l’uomo, che però ha continuato con le minacce, stavolta agli operatori sanitari.

Il ragazzo è stato condotto alla Stazione dei Carabinieri e gli è stata sequestrata la bottiglia di vetro. E' stato deferito l’uomo in stato di libertà per il reato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale