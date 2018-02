Siracusa, "invasione pacifica" di Cala Rossa per la manifestazione

Neanche il maltempo li ha fermati e questa mattina si sono presentati "armati" di ombrelli e ombrelloni colorati per manifestare la loro contrarietà al progetto dell'amministrazione comunale che vuole privatizzare una parte della spiaggetta di Cala Rossa. Il progetto, così come è stato concepito, è ritenuto inadatto, ma l'idea nel suo complesso viene osteggiata da residenti, associazioni ambientaliste e non, che fanno capo al Comitato Ortigia Sostenibile, e che vogliono mantenere Cala Rossa libera. La battaglia è iniziata oltre due anni fa e adesso che la realizzazione del progetto è sempre più vicina, il Comitato ha alzato l'asticella della mobilitazione. Anche i residenti stranieri dell'isolotto si sono schierati a fianco del Comitato e la raccolta firme avviata da tempo continua a raccogliere adesioni.

Questa non è una vicenda che riguarda solo chi vive in Ortigia, ma interessa tutta la città e tutti i siracusani.