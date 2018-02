Mazara del Vallo, vandali rompono vasi di ceramica

"Il sonno della ragione genera mostri". Il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi commenta così l'atto di vandalismo compiuto nella via Marsala. I vasi in ceramica collocati nello spartitraffico sono stati rotti. "Non è purtroppo il primo episodio del genere che accade in città - aggiunge Cristaldi - troppi selvaggi in giro. Si tratta di gente che vive male la loro appartenenza all'umanità". Sono in corso i controlli alle immagini registrate dalle telecamere che sono montate nella zona per risalire agli autori degli atti vandalici.